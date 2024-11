Follia a Cosenza uccide lo zio per un diverbio sul lavoro

Leggi su Dayitalianews.com

Unsulsarebbe costato la vita ad un 74enne a Verbicaro, in provincia di, che sarebbe stato ucciso dal nipote 40enne arrestato in flagranza. Secondo i primi risultati delle indagini tra i due sarebbe scoppiata una lite per futili motivi in ambito lavorativo, che sarebbe poi sfociata in tragedia.La lite sul, poi l’aggressioneIeri 20 novembre, verso le 18:00, è arrivata una telefonata all’1-1-2 per segnalare la presenza di un uomo privo di sensi in un’officina meccanica a Verbicaro. Le forze dell’ordine sono sopraggiunte sul posto e hanno rinvenuto il corpo senza vita del 74enne, titolare dell’officina, con diversi colpi al capo provocati da un corpo contundente.A pochi metri dal corpo dell’uomo c’era un tubo in metallo con evidenti tracce di sangue, probabilmente l’arma del delitto, che è stato sequestrato in attesa di ulteriori accertamenti.