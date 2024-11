Finti bancari raggirano due 80enni pontini lasciandoli senza un euro

Leggi su Dayitalianews.com

Una nuova truffa ai danni di anziani è stata smascherata dai Carabinieri di Norma: due ottantenni sono stati ingannati e hanno perso 14.000, finiti nelle mani di una rete di truffatori ben organizzata. La vicenda mette in luce un sistema preoccupante, capace di sfruttare la vulnerabilità di soggetti fragili e di sottrarre ingenti somme di denaro.La Tecnica del Falso ImpiegatooLa truffa è stata attuata da un 27enne di Palermo e un complice ventenne, originario del Marocco e residente a Busto Arsizio, che hanno contattato telefonicamente i due anziani spacciandosi per dipendenti della banca presso cui la coppia detiene il conto. Fingendo che ci fossero gravi problemi tecnici presso l’istituto di credito, i truffatori hanno convinto le vittime a spostare i loro risparmi su altri conti per “metterli al sicuro”.