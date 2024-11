Lanazione.it - Ferragamo e il Borro sostengono un'iniziativa di grande valore sociale a Careggi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 21 novembre 2024 – Il, azienda agricola biologica e vitivinicola di proprietà della famiglia di Ferruccio, rafforza il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e il benessere della comunità supportando un'innovativa e di: la creazione di aree verdi all'interno dell'Ospedale di, in collaborazione con la Fondazione. Il progetto, intitolato “Green - Ospedale Biofilico”, è ideato da PNAT, azienda leader nell'architettura biofilica e nella rigenerazione urbana. L'obiettivo di questaè la creazione di spazi verdi all'interno del complesso ospedaliero, pensati per migliorare il benessere psicofisico di pazienti, personale sanitario e visitatori. Numerosi studi dimostrano come la presenza di aree biofiliche in contesti sanitari favorisca una guarigione più serena e naturale, migliorando la qualità della vita di chi frequenta questi ambienti.