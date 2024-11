Thesocialpost.it - Elanain Sharif, pornoattore italiano in carcere in Egitto: “Detenuto in condizioni disumane”

Si chiama, ha 44 anni ed è un cittadinooriginario di Terni. Il 9 novembre scorso è stato arrestato al suo arrivo al Cairo, bloccato durante il controllo passaporti e successivamente trasferito neldi Alessandria.è un, noto con il nome d’arte Sheri Taliani, e questo è il motivo del suo arresto.Leggi anche: Allerta per la calata polare in Veneto, diversi comuni sottozeroSecondo quanto riferito da fonti della Farnesina a Repubblica, la situazione è estremamente grave. In, la pornografia è considerata un reato serio, il che rende il contesto legale particolarmente complicato. Inoltre,possiede un doppio passaporto, essendo egiziano, il che ha complicato ulteriormente le cose: quando la diplomazia italiana ha cercato di ottenere informazioni sulle suedetentive, si è trovata di fronte a un muro.