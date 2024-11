Gaeta.it - Daniele Virgili, vigile travolto sulla Tiburtina: il suo messaggio ai colleghi commuove Roma

Facebook WhatsAppTwitter Un drammatico incidente ha coinvolto, unurbano di, che è statoda un’automentre era in servizio. L’episodio, avvenuto durante un intervento per un altro incidente, ha lasciato una profonda impressione tra i suoie la comunità. Nonostante le gravi conseguenze,ha trovato la forza di inviare unincoraggiante a chi lo sta sostenendo in questo difficile momento.La forza di unin radioha fatto sentire la sua voce attraverso il collegamento radio con idella Polizia Locale nel pomeriggio. La comunicazione, gestita dalla centrale operativa “Lupa”, ha portato un momento di intensa emozione e solidarietà. “Volevo ringraziarvi e dire che giorno dopo giorno tengo duro.