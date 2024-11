Gaeta.it - Chiusura dello stabilimento Beko di Comunanza: i rischi per l’occupazione e l’economia marchigiana

L'annuncio della chiusura dello stabilimento Beko di Comunanza, prevista entro il 31 dicembre 2025, ha segnato un momento critico per l'economia regionale delle Marche. Con 320 lavoratori a rischio di disoccupazione, la decisione presenta gravi implicazioni per la comunità locale, già segnata da sfide occupazionali e socio-economiche. Le reazioni politiche non si sono fatte attendere, con il Pd Marche in prima linea nel denunciare la situazione e nel chiedere misure urgenti a livello governativo e europeo.Le reazioni politiche alla chiusura La segretaria regionale del Pd Marche, Chantal Bomprezzi, ha descritto la giornata come "una giornata nera per le Marche," evidenziando come la decisione non colpisca solo i lavoratori, ma anche l'intero sistema produttivo della regione.