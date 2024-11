Lapresse.it - Carceri, detenuto 28enne si suicida a Poggioreale: è l’81esimo in Italia

Stanotte nel carcere disi èto un giovane di 28 anni, originario della provincia di Napoli. A darne notizia è il garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello. Da quanto si apprende il ragazzo si è impiccato. Si tratta del quarto suicidio dall’inizio dell’anno a, l’11° in tutta la regione e l’81° in. La casa di reclusione campana, assieme a quella di Prato, è al primo posto per numero di detenuti che si sono tolti la vita.Il garante dei detenuti: “Siamo sull’orlo del baratro”“Il sistema penitenziario è sull’orlo del baratro, una strage continua ma la politica tace ed è assente. Nessun argine da provvedimenti governativi o parlamentari, solo populismo mediatico e penale anche contro la dignità delle persone detenute, dei diversamente liberi.