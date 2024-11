Ilrestodelcarlino.it - Cantiere Pnrr in Piazza del Popolo. Il mercato trasloca in viale Carducci

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A partire da oggi, a Copparo, inizierà l’accantieramento per il rifacimento e lo spostamento dell’aiuola didel- lato palazzo di Levante, nell’ambito dei lavori di "Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo", finanziati con fondi del. Da quella giornata, sino al termine dei lavori, è istituito un divieto di sosta sul lato sud all’interno dellae sul lato nord della sede stradale: non sarà dunque possibile parcheggiare negli stalli in fregio all’aiuola sia dentro la, dove rimarranno fruibili quelli centrali e quelli antistanti i portici, sia sulla carreggiata, che vedrà il restringimento con introduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari e del divieto di sorpasso in prossimità del. Da domani, dunque, ilsettimanale verrà spostato su, fino al termine dei lavori