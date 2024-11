Gaeta.it - Cambiamenti climatici e conflitti: l’iniziativa Climate and Peace dalla Cop29 di Baku

Facebook WhatsAppTwitter Nell’ambito delladi, si è discusso approfonditamente dell’impatto del cambiamento climatico sulle risorse naturali e sulla stabilità globale. L’Inviato speciale per il Cambiamento Climatico del Governo Italiano ha presentatoand, messa in campopresidenza azera in collaborazione con l’Italia. Inon solo influenzano l’ambiente, ma alimentano anche guerre e migrazioni, generando tensioni sociali e geopolitiche.La sfida deilegati al climaIlegati al cambiamento climatico sono sottovalutati e spesso ignorati dai media. Tuttavia, sono una realtà che colpisce in modo significativo molte regioni del mondo. L’acqua, il cibo e altre risorse vitali diventano scarsi a causa dei, provocando tensioni tra le comunità.