Ultimora.news - Bonus inaspettato per i pensionati: l'annuncio che fa discutere

Leggi su Ultimora.news

Il 2025 porterà un nuovo aggiornamento alle pensioni, con percentuali riviste dall'INPS per adeguarsi al contesto economico e all'inflazione. L'incremento previsto sembra deludere molti, poiché rappresenta un valore significativamente inferiore rispetto all'anno precedente. L'aumento delle pensioni per il 2025 è fissato all'1,6%, un drastico calo rispetto al 5,4% del 2024. Questo adeguamento, noto come perequazione automatica, mira a mantenere il potere d'acquisto deiin un clima economico incerto.L'importo ridotto ha sollevato critiche tra esperti e cittadini, che considerano il provvedimento insufficiente per fronteggiare l'aumento dei costi della vita. Sebbene alcune proposte parlamentari puntino a un aumento fino al 2,7%, al momento la soglia dell'1,6% rimane quella ufficiale.