Bimbi contro la violenza sulle donne Frasi e disegni in dono ai passanti | Parte da qui il rispetto dell’altro

di Marianna Vazzana I segnalibri con ie leda distribuire ai. Le locandine pensate e scritte in classe, da appenderevetrine dei negozi del quartiere. I bambini della terza B della scuola primaria Piccoli Martiri di Gorla, dell’Istituto comprensivo Paolo e Larissa Pini, ieri si sono dati da fare per diffondere i loro personali messaggi "la" in vista del 25 novembre, seguiti dall’insegnante Maria Amantea fondatrice del progetto “Io valgo“. "Non è mai troppo presto – spiega la docente – per promuovere la cultura del. Maschi e femmine devono essere consapevoli, fin da piccoli, che ciascuno di noi è prezioso. Che nessuno è da sminuire. Dando valore a sé stesso e all’altro". Sui cartoncini, gli alunni hanno scrittocome "la tua forza è la tua voce: non permettere a nessuno di zittirla" e "non permettere a nessuno di sbiadire i colori della tua vita".