Anteprima24.it - Aria tesa nella fabbrica Jabil, Rsu su mensa: “Niente stop”

Tempo di lettura: 2 minutiDopo loal dialogo sulla vertenza, suggellato dalla firma del verbale ministeriale di “mancato accordo”, allo stabilimento di Marcianise (Caserta) della multinazionalesi respira un’carica di ate tensione tra i lavoratori, che vedono sempre più vicina la deadline indicata dall’azienda per marzo 2025, quando cesserà l’attività al sito produttivo casertano e per i 418 lavoratori si aprirà, stando allo stato attuale dei fatti, la fase della disoccupazione. La procedura attivata dasulla base della legge 234 del 2021 – quella che doveva servire ad impedire o a rendere più difficile e poco convealla multinazionale di lasciare l’Italia – si è conclusa con un nulla di fatto e le con parti sociali sempre più distanti.Dal 7 gennaio in poi, a governare dal punto di vista normativo l’iter di disimpegno disarà la legge 223, quella sui licenziamenti collettivi, e sarà la Regione Campania, non più il Ministero del Lavoro o il Mimit, il luogo dove le parti torneranno ad incontrarsi; la procedura durerà 75 giorni.