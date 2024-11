Ilrestodelcarlino.it - "Alla scoperta della nostra anima più scura"

Una ‘true crime story’ sul palco del Teatro delle Muse di Ancona. In realtà quello che va in scena da oggi (ore 20.45) a domenica è uno dei grandi classiciletteratura moderna, ‘Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde’ di Robert Louis Stevenson, ‘riletto’ da Sergio Rubini nelle triplice veste di regista, curatore dell’adattamento insieme a Carla Cavalluzzi e interprete, con Daniele Russo. Lo spettacolo è co-prodotto da Marche Teatro. Rubini, il romanzo di Stevenson è considerato un testo anticipatorepsicanalisi. E’ su questo elemento che avete puntato? L’arte che intuisce quello che la scienza, o il pensiero razionale in genere, coglie solo successivamente? "Sì, il libro di Stevenson si può considerare un ‘rozzo’ manuale di psicanalisi. Quello che gli interessa è il tema del doppio, molto vivo anche oggi.