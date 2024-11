Lanazione.it - Alcol ai minorenni, locale chiuso per dieci giorni

Pistoia, 21 novembre 2024 – Vendevano bevandeiche a minori e così il Questore Marco Dalpiaz ha deciso di far chiudere ilper 10per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In via della Madonna, il Bonnie & Clyde Rock Club ha subito il provvedimento a seguito della “mirata attività di monitoraggio ed osservazione condotta dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Pistoia in stretta collaborazione con personale della Polizia Municipale di Pistoia”, ha fatto sapere la Questura, che specifica come il controllo abbia portato al deferimento di due dipendenti all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato ex art. 689 C.P. poiché “omettevano di verificare l’età anagrafica degli avventori, somministrando bevandeiche a minori di anni 16”.