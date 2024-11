Movieplayer.it - Yellowjackets 3: un criptico teaser svela la data di uscita

Leggi su Movieplayer.it

Uncondiviso online hato ladisugli schermi americani della stagione 3 della serie3 ha finalmente unadisugli schermi americani: Paramount+ e Showtime hanno infatti annunciato che il 14 febbraio debutteranno i primi due episodi inediti con un. Nel breve filmato, ispirato in modo dark a San Valentino, si possono vedere anche delle inquietanti immagini tratte dalle prossime puntate della storia, pur non rivelando molto della trama. Il ritorno della serie sugli schermi Nella terza stagione didebutterà un nuovo personaggio interpretato dall'attrice premio Oscar Hilary Swank che, in caso di rinnovo, dovrebbe ritornare anche nel quarto capitolo. I dieci episodi inediti hanno subito molti ritardi e .