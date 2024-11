Volkswagen ancora tagli per 15 miliardi il problema è il costo del lavoro troppo alto

Quifinanza.it - Volkswagen ancora tagli per 1,5 miliardi, il problema è il costo del lavoro troppo alto

Leggi su Quifinanza.it

Il grupposi trova ad affrontare una delle crisi più difficili della sua storia recente. La pressione dei costi delin Germania, tra i più alti al mondo, e la concorrenza dei produttori cinesi stanno costringendo il colosso automobilistico a intraprendere misure drastiche. In ballo ci sono 1,5diimmediati e un piano complessivo da 17di euro che potrebbe includere chiusure di stabilimenti e licenziamenti massicci.in crisi: colloqui tesi per rischio chiusureCon un nuovo ciclo di negoziati in programma,deve affrontare un contesto particolarmente difficile. L’azienda sta valutando opzioni drastiche per ridurre i costi, tra cui il possibile congelamento degli stipendi,ai salari del 10% e la chiusura di tre stabilimenti in Germania.