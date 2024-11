Quotidiano.net - VoceUmana.ai, l’applicazione che amplifica le possibilità della voce con l’intelligenza artificiale

Immaginate di ascoltare l’Ultima cena raccontata dallo speaker Natale Ciravolo che interpreta Leonardo Da Vinci in vietnamita, cinese, arabo e in oltre trenta lingue del mondo mantenendo sempre la sua stessa. Non è fantascienza, ma frutto dell’innovazione di.ai, il nuovo servizio lanciato dalla milanese Preludio, guidata da Andrea Thomas Gambetti. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il modo in cui le voci umane vengono utilizzate nei contenuti digitali grazie al, senza perdere di vista il valore unico dell’espressività umana. Fondata come agenzia specializzata in digital audio, Preludio è oggi all’avanguardia nelper creare contenuti vocali di alta qualità unendo innovazione, etica e sostenibilità. La chiave di volta del servizio è la capacità di replicare, con il consenso degli speaker professionisti, voci autentiche e fedeli all’originale.