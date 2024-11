Quotidiano.net - Transizione ecologica e commercio extra Ue. La funzione del Cbam

La competitività delle imprese italiane si gioca anche nello scacchiere europeo dell’energia e delle regole decise da Bruxelles sul fronte dellagreen e della salvaguardia dell’ambiente a partire dalle emissioni. Una sfida che riguarda anche due sistemi, ile l’Ets introdotti e/o rivisti l’anno scorso. Meccanismi che però presentano problemi strutturali e di applicazione che possono rappresentare un freno alla competitività delle Pmi italiane. Ma quali sono gli ambiti regolamentari e i loro effetti sulle aziende che riguardano questi due sistemi? A spiegarlo, sottolineandone le criticità, è il rapporto di previsione autunno 2024 di Confindustria focalizzato su ’I nodi della competitività. La crescita dell’Italia fra tensioni globali, tassi e Pnrr’. Come spiega il report, a maggio 2023 l’Unione europea ha introdotto il meccanismo(Carbon border adjustment mechanism) per l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate in alcuni prodotti importati dai Paesi-UE e ha rivisto e ampliato il sistema Ets (Emission trading system) per lo scambio di quote di emissioni all’interno della Ue, istituito nel 2003 ed entrato in vigore nel 2005.