Traffico Roma del 20-11-2024 ore 11 | 30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità cedimento del manto stradale su via del Torraccio di Torrenova Per quel che riguarda il trasporto pubblico la linea di bus 053 in entrambi i sensi di marcia è deviata su via di Torrenova ci spostiamo nel quadrante nord ovest della città per alberi pericolanti via della Riserva Grande è chiusa nel tratto tra via taleggio e B a Casorezzo deviazione anche per i bus le altre notizie nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete tranviaria cittadina in particolare del deposito di Porta Maggiore che ospiterà i nuovi tram fino al primo di dicembre le linee 2 piazzale Flaminio Piazza Mancini 500celle termini 8 Casaletto Piazza Venezia e 14 Quarticciolo termini sono in sul bus navetta La 3 è su bus a Trastevere Porta Maggiore la 19 tra 100 celle e Porta Maggiore e tra Valle Giulia e Prati attivo un servizio tram 319 tra Porta Maggiore e Valle Giulia ulteriori dettagli sono sumobilita.