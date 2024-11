Anteprima24.it - Torrecuso, Giuseppe Sauchella aderisce alla Lega

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiAdesione di prestigio per lain terra sannita. L’avvocato, fino a qualche tempo fa amministratore unico di Sannio Europa, consigliere comunale da diverse consiliature adove in passato è stato anche vice sindaco, ha scelto di ‘sposare’ il progetto di Salvini. Dunque, laapproda anche nel civico consesso torrecusano. “Laè un partito di territorio, che rappresenta adeguatamente le comunità locali e per questa ragione non potevo fare una scelta diversa. Bisogna tornarepolitica vera,politica del contatto diretto e lain questo è il partito leader”, afferma l’avvocatoche parla anche del suo rapporto con Luigi Barone: “Abbiamo condiviso anni di comune militanza politica e oggi continuiamo assieme questo percorso che sono convinto sarà foriero di successi.