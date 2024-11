Ilrestodelcarlino.it - Ternana, c’è l’ex Cianci

Il Carpi che ha ripreso ieri ad allenarsi dopo il ko di Gubbio sa bene che lunedì sera, nel posticipo delle 20,30 al "Cabassi", servirà più di un’impresa per tornare a fare punti. Sulla strada dei biancorossi c’è infatti laseconda della classe per la classifica ma sulla carta autentica corazzata del girone, che arriverà in Emilia con numeri "monstre". Gli umbri guidati in panchina dalterzino milanista Ignazio Abate inseguono a -3 il Pescara capolista che ha una gara in meno, ma sul campo sarebbero a -1 visti i 2 punti di penalizzazione che si sono visti infliggere per irregolarità amministrative contro cui hanno fatto ricorso. Le Fere però sono prime in quasi tutte le classifiche del girone: hanno la miglior striscia di imbattibilità aperta che dura da 14 giornate, ovvero dal ko al debutto proprio col Pescara (da allora 9 vittorie e 5 pari), hanno il miglior attacco del campionato con 33 reti segnate (più di 2 di media a gara) che è anche il terzo miglior dato in Europa dietro solo a Barcellona e Sporting Lisbona, e vantano pure la miglior difesa, infilata solamente 8 volte.