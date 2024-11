Lettera43.it - Stellantis chiede la cassa integrazione per gli operai dello stabilimento di Termoli

Dopo Mirafiori,ha chiesto laanche per glidi. Lo ha comunicato alle organizzazione sindacali la stessa azienda, che ha spiegato che il periodo di riferimento è quello che va dal 16 al 22 dicembre. La richiesta riguarda i lavoratori sulle linee produttive dei motori Gse e V6. Si tratta, ha spiegato il gruppo italo-francese, di una misura necessaria per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato. Di fatto è un contraccolpo alle sospensioni temporanee della produzione negli impianti di Pomigliano e Cassino.ha affermato che «siamo determinati a garantire la continuità dei nostri impianti e delle attività in questo momento complicato».all'interno di uno(Getty Images).