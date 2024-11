Gaeta.it - Sparatoria in via Salvo D’Acquisto a Casoria: attimi di terrore tra i cittadini

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un evento drammatico ha scosso il quartiere di, dove nella serata di ieri si è verificata unain via. L’incidente, avvenuto poco dopo le 20, ha sconvolto gli abitanti della zona, costringendoli a fuggire in preda al panico. Molti residenti hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine, segnalando la situazione di emergenza.La sequenza degli eventiLa serata si è trasformata in un’incubo per chi si trovava in strada a quell’ora. L’atmosfera è stata caratterizzata da un fuggi fuggi generale, con persone che cercavano riparo, temendo per la propria sicurezza. Le linee telefoniche dei centralini delle forze dell’ordine sono state intasate da decine di chiamate allarmate, che tentavano di segnalare lain corso.