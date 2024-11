Formiche.net - Schlein è diventata leader di un Pd a vocazione maggioritaria. L’opinione di Guandalini

Leggi su Formiche.net

“Una brava donna, di buoni principi. Ce la mette tutta. Ma non è unche trascina il popolo. Non la vedo a capo di un governo di sinistra2. Così parlò l’ingegner Carlo De Benedetti in un’intervista rilasciata al Corriere. Ladalle europee alle regionali, contro ogni pronostico, ha superato prove importanti per ambire alla premiership. Antitesi diretta alla Meloni che è il prototipo del capopopolo, urla, strabuzza gli occhi fulminando, si agita. È la cazzimma (furbizia opportunistica trad. Accademia della Crusca) della Garbatella che molti osservatori sono concordi nell’osservare i primi segni di cedimento. Dalla Liguria fino all’Umbria Fratelli d’Italia ha dimezzato i voti. Pur rimanendo elezioni regionali c’è sicuramente una valutazione sul lavoro del governo, sui partiti della coalizione e sulla premier.