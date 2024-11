Sport.quotidiano.net - Qui inter. Taremi a bersaglio. L’iraniano si candida per sfidare l’Hellas

Il viaggio è lungo, tra andata e ritorno. Deve almeno valerne la pena, una volta giunti al risultato. Così è stato, per Mehdi, che in nazionale cercava qualche certezza svanita in questi mesi nerazzurri. Ha pagato la legge della “ThuLa“, Thuram-Lautaro, a cui Inzaghi concede riposo di rado persino quando faticano ad accelerare. Restano poche occasioni da sfruttare, in cuiha acceso la luce a fasi alterne. Un solo gol, su rigore alla Stella Rossa. Qualche altra buona giocata, sempre coi serbi, ma anche un ruolo da subentrante che sembra stare un po’ stretto e che non permette di carburare al meglio quando si ha una maglia dal 1’. Con l’Iran, il discorso è diverso.ha firmato tre assist (pur conditi da un autogol e un rigore sbagliato) nel 3-2 alla Corea del Nord e ha aperto le marcature nella sfida di ieri al Kirghizistan, finita con eguale risultato.