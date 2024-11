Gaeta.it - Processo ai presunti scafisti del naufragio di Cutro: le arringhe difensive e le contestazioni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilriguardante ildel caicco Summer Love, avvenuto il 26 febbraio a Steccato die costato la vita a 94 persone, prosegue con una giornata dedicata alledella difesa. Gli avvocati Teresa Paladini e Salvatore Perri, legali degli imputati Sami Fuat, Khalid Arslan e Hasab Hussain, hanno presentato le loro argomentazioni mostrando diverse criticità nel procedimento giudiziario. Le criticità sollevate dagli avvocatiNella loro richiesta di assoluzione, i legali hanno messo in luce elementi preoccupanti riguardanti le testimonianze da parte dei testimoni. In particolare, hanno evidenziato come non fosse stato comunicato loro dalla polizia giudiziaria il diritto di non rispondere, essendo essi stessi coinvolti in indagini relative all’immigrazione clandestina.