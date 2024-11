Gaeta.it - Presentazione del libro ‘Gli olivi di Capri’: un viaggio nell’agricoltura sostenibile

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’attenzione per l’agricolturae per le tradizioni locali si fa sempre più forte, e con essa emerge anche la storia didi Capri‘. Ildi Simonetta Capecchi, che vede la luce grazie all’editore Electa nel 2024, racconta un anno di dedizione deglicoltori dell’associazione ‘L’Oro di Capri‘. Con un mix di parole e acquerelli, il volume si propone di illustrare la realtà di una comunità ricca di identità culturale, lontana dall’immagine glamour che solitamente si associa all’isola.L’agricoltura eroica raccontata attraverso l’arteLe pagine didi Capri‘ offrono un affresco inedito dell’isola, portando alla luce la sua anima meno conosciuta. L’autrice, Simonetta Capecchi, ci conduce attraverso unche non è soltanto geografico, ma anche umano e culturale.