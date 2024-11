Gaeta.it - Otto Soave Classico DOC entra nella Top 100 di Wine Spectator: un traguardo per il vino veneto

Il riconoscimento diDOC tra i migliori vini al mondo è un evento che celebra l'eccellenza italiana nel panorama vinicolo globale. Grazie all'inserimentoprestigiosa Top 100 stilata da, Graziano Prà e la sua azienda ricevono un meritato tributo per il loro impegnoproduzione di vini di alta qualità, rappresentando al meglio il territorio.Ildi Graziano PràGraziano Prà, viticoltore di Monteforte d'Alpone , ha festeggiato con grande entusiasmo l'inserimento del suoclassifica di. Questo riconoscimento non è solo una vittoria personale, ma un risultato significativo per il settore viticoloche trova rappresentanza a livello internazionale. Già premiato nel 2018,conferma la sua qualità e l'impegno costante dell'azienda verso metodi di viticoltura tradizionali e rispettosi del territorio.