Nations League, Lobotka super con la Slovacchia: Conte lo aspetta per la Roma

Il centrocampista del Napoli protagonista nel successo contro l’Estonia. Pronto per il big match del Maradona.Ottima prova dinel successo dellain. Il centrocampista del Napoli si prepara alla sfida con la.Grande prestazione di Stanislavcon la maglia dellain. Il centrocampista del Napoli è stato tra i migliori in campo nella vittoria per 1-0 contro l’Estonia, risultato che ha garantito agli slovacchi la qualificazione al prossimo turno della competizione.Schierato dal primo minuto, il regista azzurro ha confermato il suo ottimo stato di forma, dirigendo il gioco della nazionale con la solita qualità e personalità. Una prestazione che fa sorridere anche il Napoli, in vista del big match di campionato contro laallo stadio Maradona.