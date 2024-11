Unlimitednews.it - Nasce Briedoo, piattaforma immersiva multilingue per le scuole

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) –(https://.com), lamultilingua che permette la visualizzazione di contenuti educativi e a supporto della didattica utilizzando visori o room immersive.è stata presentata in anteprima all’Educatech Expo di Parigi (https://www.educatech-expo.com/en), uno dei principali eventi a livello globale per le aziende che stanno innovando il mondo dell’istruzione.A promuoverla Exlea (https://exlea.com), la edutech che ha lanciato per la prima volta centinaia di contenuti immersivi per il mondo delle.Egizi, romani, guerre napoleoniche non saranno più vissute solo su carta ma tramite esperienze interattive che, grazie alla presenza di “tag” (video, immagini e pdf) presenti all’interno di ogni contenuto, possono stimolare l’apprendimento ed essere di supporto all’insegnante per favorire la concentrazione dei suoi studenti.