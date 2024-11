Lanazione.it - Montemurlo vola. Cmb, che successo

Weekend da incorniciare per le due squadre della provincia pratese impegnate in Divisione Regionale 1. LaBasket ottiene il sestostagionale e blinda il primo posto nel girone A a quota 14 punti imponendosi per 79-74 in casa del Basket Cerretese. L’avvio è un po’ complicato con un gioco non molto fluido e i tiri costruiti che non entrano. Buono il lavoro a rimbalzo in attacco, ma manca l’ultimo step per concretizzare e così il quarto si chiude con Cerreto avanti 19-16. Nel secondo periodo meglio in attacco, mentre la difesa concede ancora troppi tiri aperti che i locali non sbagliano. Proprio una tripla sulla sirena chiude il quarto sul +5 per i padroni di casa all’intervallo lungo (40-35). Al rientro dagli spogliatoi arriva il primo vantaggio ospite che però dura pochissimo perché una delle tante amnesie difensive lascia ancora un tripla aperta ai locali (59-58).