Mirko muore a 14 anni | era caduto in montagna tre giorni di agonia

Tragedia sul Monte Bondone:Petrolli, 14dopo trein terapia intensivaUn’intera comunità è in lutto per la morte diPetrolli, il giovane di 14originario di Cimone (Trento), che ha perso la vita a seguito di un tragico incidente avvenuto sul Monte Bondone. Dopo tredi ricovero nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Santa Chiara di Trento,si è spento a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta. La sua famiglia, con un gesto di straordinaria generosità, ha deciso di donare gli organi del ragazzo, trasformando una tragedia in un atto di speranza per altre vite.L’Incidente: Una Caduta FataleLa tragedia si è consumata domenica 17 novembre, durante una battuta di caccia alla qualepartecipava insieme al padre e a un gruppo di amici.