Ilprimatonazionale.it - Milano, vietato corteo degli studenti identitari: “indispone” l’Anpi

Roma, 20 nov – La Questura diieri pomeriggio ha comunicato ai coordinatori nazionali del Blocco Studentesco un divieto per lo svolgimento delprevisto il 30 novembre, proprio nel capoluogo lombardo. Stando a quanto comunicato dagli organizzatori, le ragioni sarebbero semplicemente legate alle tranquille “digestioni” dell’antifascismo milanese.vieta ilaglinazionalisti“Nonostante un larghissimo preavviso e un precedente, in aprile a Verona svolto senza nessun tipo di incidenti da centinaia di giovani – comunica in una nota ufficiale il movimento – la Questura ha deciso di impedirci di manifestare per motivazioni che tengono conto solo della “possibile” tensione che potrebbero creare le realtà antifasciste. Questa sembra a tutti gli effetti una ritorsione dopo ildi CasaPound Italia a Bologna, che ha visto scatenarsi tutta l’isteria della sinistra nei confronti del nostro mondo”.