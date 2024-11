Lapresse.it - Massimo Ranieri, oggi genitori ricattati da figli, famiglia sfugge di mano

“Tornare in sala di doppiaggio in questi anni mi è mancato. Giuro che mi è mancato. Lo confesso. Avevo voglia di doppiare un cartoon e questo credo sia il, ho due personaggi, mi ha molto divertito, ho sperato che mi richiamassero. I sogni si avverano, ringrazio Netflix e coloro che mi hanno assistito nel doppiaggio”, cosìconfessa il piacere che ha avuto doppiando Bolinar e Flink, due dei personaggi principali della pellicola ‘Spellbound – L’Incantesimo’, film d’animazione in uscita sulla piattaforma Netflix il 22 novembre.“Il messaggio che lancia il film è l’unione dellacosa chestando dalle mani, lo leggiamo sui giornali cosa succede. Manca questa unione – prosegue– Istannondo dalle mani dei. La società gli sta dicendo che tu sei più forte del genitore perché il genitore è vecchio.