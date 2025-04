M5S al via la piazza per la pace a Roma Conte | Oggi nasce il primo pilastro per l’alternativa

Conte la presenza di una delegazione di democratici, a dimostrazione della volontà "testardamente unitaria" della coalizione di centrosinistraL'articolo M5S, al via la piazza per la pace a Roma. Conte: “Oggi nasce il primo pilastro per l’alternativa” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - M5S, al via la piazza per la pace a Roma. Conte: “Oggi nasce il primo pilastro per l’alternativa” Leggi su Ildifforme.it La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha confermato al leader Giuseppela presenza di una delegazione di democratici, a dimostrazione della volontà "testardamente unitaria" della coalizione di centrosinistraL'articolo M5S, al via laper la: “ilper” proviene da Il Difforme.

M5S, al via raduno contro riarmo. Conte chiama in piazza il “popolo della pace”. Corteo M5S contro il riarmo. Conte: “Bene Pd in piazza, stiamo costruendo alternativa di governo”. M5S in piazza contro il riarmo, presente una delegazione Pd (senza Schlein). Conte: siamo in centomila. Roma, manifestazione del M5S contro il riarmo europeo | Le ultime notizie in diretta. Conte: «Siamo 100mila, costruiamo un'alternativa». Al via il corteo M5s, con una delegazione del Pd Conte: 'Riarmare l'Ue una follia'. “No al riarmo”, gli interventi dal palco della manifestazione M5s di Roma: segui la diretta video. Ne parlano su altre fonti

Roma, al via la manifestazione del M5s contro il piano di riarmo - Roma, 5 apr. (askanews) – Bandiere del Movimento 5 stelle, bandiere della pace, cartelli e striscioni contro il riarmo, a difesa dell’Onu e per chiedere investimenti in istruzione e sanità: a Roma al ... (askanews.it)

Al via il corteo M5s contro il riarmo. Lo slogan: “Meloni e Crosetto toglietevi l’elmetto” - L’iunfluencer De Crescenzo: “Sono qui come mamma. Quante persone ho mobilitato? Non lo so, non ho mobilitato nulla, siamo tutti qui per dire stop alle ... (repubblica.it)

M5S, al via raduno contro riarmo. Conte chiama in piazza “popolo pace” - Roma, 5 apr. (askanews) – Bandiere del Movimento 5 stelle, bandiere della pace, qualche sparuta bandiera rossa, kefie palestinesi, ma anche cartelli e striscioni contro il riarmo, a difesa dell’Onu e ... (askanews.it)