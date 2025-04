Iltempo.it - Conte e la tiktoker, la foto (fatta con l'Intelligenza artificiale...) manda in tilt i 5Stelle

Tra le protagoniste della manifestazione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo Ue c'è lei, Rita De Crescenzo, lanapoletana famosa per i pullman sulla neve di Roccaraso che proprio nella piazza di Roma ha annunciato una prossima discesa in campo in politica. L'influencer ha postato sul suo profilo Instagram unadopo appare in posa con Giuseppee apriti cielo, si è scatenato il finimondo sulla rete. Tuttavia i nodi sono venuti resto al pettine. Laè stata generata dall'e postata, con fini satirici, su X dall'account Il Grande Flagello che quotidianamente diffonde immagini e video ironici realizzati con l'AI di politica e attualità. Sul profilo di De Crescenzo è apparsa però senza il logo del "creatore",ndo ini follower dellama soprattutto i militanti del Movimento 5 Stelle.