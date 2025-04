Unlimitednews.it - Meloni “Apertura MSC Terminal a Miami un vanto per l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto contenta di celebrare insieme a voi, anche se purtroppo da lontano, questa giornata così importante. L’inaugurazione del nuovo MSCdi– il più grandecrocieristico al mondo – è unper la nostra Nazione e ci riempie di orgoglio. Come sapete, il Governo ha accompagnato e sostenuto la costruzione di quest’infrastruttura frutto della collaborazione tra MSC Crociere e Fincantieri, non solo perché rappresenta un simbolo della capacità tutta italiana di saper coniugare tradizione e innovazione ma anche perché costruisce una straordinaria vetrina del Made in Italy e di ciò che sappiamo fare meglio. Questo progetto, che ovviamente porterà benefici reciproci ale agli Stati Uniti, è anche una prova concreta del valore aggiunto che il Sistema Italia è in grado di generare, soprattutto in quegli ambiti nei quali la nostra Nazione esprime una vocazione secolare e può contare su eccellenze tecnologiche e industriali”.