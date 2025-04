Panorama.it - Inter, l’insostenibile pesantezza del triplete

L’getta via una vittoria quasi presa a Parma, regala due punti alla volata scudetto e consegna al Napoli l’opportunità di guadagnare terreno, o come minimo non perderlo, nell’ultimo week end sfavorevole da qui alla fine. Il peso del pareggio del Tardini, da condizione di doppio vantaggio, sarà più chiaro solo a posteriori ma la sensazione è che risultato e andamento della partita non debbano sorprendere.Il secondo tempo horror della squadra di Simone Inzaghi (in tribuna, squalificato) a Parma era stato preceduto da segnali evidenti negli ultimi venti minuti della sfida di San Siro con l’Udinese. In quell’occasione un paio di miracoli di Sommer avevano evitato il peggio, questa volta le magie del portiere svizzero sono arrivate prima e sono passate quasi inosservate perché affogate in una prima frazione di gioco di ottimo livello dei nerazzurri.