Firenze multa di 400 euro a un disabile 75enne per una keybox di emergenza

disabile è una cosa vergognosa." Luigi Spina, disabile 75enne residente a Firenze, nel centralissimo quartiere di San Frediano, è rimasto coinvolto, suo malgrado, nel giro di vite del Comune contro le keybox, le cassettine utilizzate dai proprietari di appartamenti in affitto per soggiorni brevi, per consegnare le chiavi ai turisti senza necessità di incontrarli di persona. Una soluzione pratica, ma che può creare disagio e problemi di sicurezza. Tanto che da un mese e mezzo la polizia municipale le sta rimuovendo, con multe che arrivano fino agli 800 euro più denuncia penale. Anche Luigi aveva installato una keybox nel suo palazzo, ma per tutt'altro motivo: garantire l'accesso ai soccorritori, in caso di malore, dato che lui non cammina e vive da solo. Tgcom24.mediaset.it - Firenze, multa di 400 euro a un disabile 75enne per una keybox di emergenza Leggi su Tgcom24.mediaset.it "Con tante cose che non funzionano, rifarsela proprio con unè una cosa vergognosa." Luigi Spina,residente a, nel centralissimo quartiere di San Frediano, è rimasto coinvolto, suo malgrado, nel giro di vite del Comune contro le, le cassettine utilizzate dai proprietari di appartamenti in affitto per soggiorni brevi, per consegnare le chiavi ai turisti senza necessità di incontrarli di persona. Una soluzione pratica, ma che può creare disagio e problemi di sicurezza. Tanto che da un mese e mezzo la polizia municipale le sta rimuovendo, con multe che arrivano fino agli 800più denuncia penale. Anche Luigi aveva installato unanel suo palazzo, ma per tutt'altro motivo: garantire l'accesso ai soccorritori, in caso di malore, dato che lui non cammina e vive da solo.

