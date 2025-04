Secoloditalia.it - Una nuova stella per il M5S: chi è Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana che ruba la scena a Conte (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Sono passati ormai più di quattro mesi da quando, a novembre, con l’Assemblea “Nova” il M5S ha lanciato quello che doveva essere il suo nuovo corso. L’attesa non è stata vana: nel cielo pentato è finalmente comparsa la, abbagliante luce richiamata dal titolo. Di più, è nata una. Solo che magari non è esattamente quella cui puntavano Giuseppe& co. Si tratta infatti dellaDe, vera star del corteo contro la difesa europea, che avrebbe dovuto accreditare l’avvocato di Volturara Appula come leader in pectore del centrosinistra e che, invece, è diventato la ribalta da cui la reginadei social ha lanciato la sua imminente discesa in politica.Chi èDe: lache hato laQuarantacinque anni,Deè una dellepiù popolari d’Italia, capace di mobilitare migliaia di persone, come dimostrato in occasione dell’affaire Roccaraso, quando pochi giorni dopo la sua vacanza insieme alla famiglia, ben documentata con diversisui social, il paese dell’Abruzzo è stato preso d’assalto da migliaia di turisti provenienti da Napoli.