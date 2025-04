LIVE Perugia-Civitanova 2-0 Superlega volley 2025 in DIRETTA | scatta il terzo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Tocco felpato di Loeppky.3-1 A tutto braccio l’attacco di Plotnytskyi da posto 4.2-1 Scivola Bisotto prima del bagher post salvataggio di Lagumdzija.1-1 Semeniuk con la parallela da posto 4.0-1 Tocco a muro disull’attacco ospite.SET2-0 Muro di Solé su Gargiulo: monster block per il raddoppio perugino!24-19 Abbondantemente out il servizio di Lagumdzija.23-19 Primo tempo perfetto di Gargiulo sulla sette offerta da Boninfante.23-18mente fuori la battuta di Khanzadeh.22-18 Lagumdzija col tap-in sul palleggio border line di Nikolov.22-17 Tocco disull’attacco di Lagumdzija.22-16 Mani out Ben Tara,spinge forte!21-16 All’incrocio delle linee la diagonale di Semeniuk!20-16 Errore dai 9 metri di Cianciotta.

