Liberoquotidiano.it - "Il peggiore di sempre". Affari Tuoi, è bufera sul fratello di Laura

Leggi su Liberoquotidiano.it

Pioggia di critiche ad. Il destinatario? Ildella concorrente della puntata di sabato 5 aprile. Su Rai 1 a sfidare il Dottore c'è. Anche lei come tutti viene affiancata da un parente. Ecco però che ilnon sembra tanto fortunato, al punto che i telespettatori, anche se da casa, consigliano adi giocare da sola. Su X è pioggia di commenti: "Ma perché sta giocando lui fermatelo", scrive un utente al quale ne fanno eco altri: "Ildella lucana il peggior tritatore di questa edizione", "Perché questo parla e decide quando è stata lei lì per 20 puntate?", "Ilche non fa da supporto ma decide lui francamente è fastidioso come la sabbia nelle mutande", "Ilsembra la vocina fuori campo che ti insinua un tarlo e lei gli dice mai no".