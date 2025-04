Oasport.it - Basket: si ritira Elena Delle Donne, un pezzo di storia WNBA

Un titolo, due nomine da MVP, sette da All Star, l’oro olimpico di Rio 2016, l’oro mondiale di Spagna 2018. Questo e molto altro è, che ha annunciato nelle scorse ore il proprio ritiro dalla pallacanestro giocata all’età di 35 anni e dopo aver giocato dal 2013 al 2016 per le Chicago Sky e dal 2017 al 2023 per le Washington Mystics, con cui però non giocava appunto da due anni perché nel 2024 aveva deciso di prendersi una pausa.Una carriera, la sua, particolare per parecchi motivi. Innanzitutto, la malattia di Lyme, scoperta nel 2008 dopo che era stata morsa da una zecca nella proprietà di famiglia nel Delaware. Questo è stato anche il motivo che l’ha spinta a non giocare innel 2020, in piena pandemia di Covid: non voleva esporsi anche (e soprattutto) a quello.