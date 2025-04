Lega Congresso a Firenze | accoglie Musk in video e rivuole Salvini al Viminale Intanto lo rieleggerà segretario

Lega insiste: il segretario, Matteo Salvini, che sarà rieletto domenica 5 aprile 2025, deve tornare al Viminale, a guidare il ministero dell'Interno. E il Congresso di Firenze accoglie con una standing ovation la proposta, lanciata per primo dal capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Il diretto interessato resta seduto, impassibile. "Riflessivo", dicono i suoi

