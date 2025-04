Donaldin questa settimana è sceso al 43% di consenso, ovvero la soglia più bassa dalla sua elezione. In meno di tre mesi di mandato, quindi, una buona fetta di popolazione americana ha cambiato idea sul presidenteL'articolo: inilleUsa proviene da Il Difforme.

Ildifforme.it - Trump perde consensi: in tutto il mondo iniziano le proteste contro l’amministrazione Usa

Know the new America: gli ultimi sondaggi Ipsos sull’America di Trump.

Trump, dazi reciproci per tutti i Paesi. Si valutano tariffe universali al 20%.

Un nuovo sondaggio mostra il calo del consenso di Trump su questioni fondamentali.

Trump in calo nei sondaggi: per la prima volta la disapprovazione supera l’approvazione.

Trump, l’enigma del consenso e la fascinazione del male.

In bilico tra Trump e l'Ue, Meloni cerca l'equilibrio ma cade nei sondaggi (di M. Negri).