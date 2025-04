Londra-Parigi | guerra dazidanni a tutti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.00 Unacommerciale "non è nell'interesse di nessuno", ma nulla dovrebbe essere "escluso" dopo l'imposizione delle radicali tariffe Usa. Lo hanno concordato il primo ministro britannico Starmer e il presidente francese Macron. Lo riferisce Downing street in una nota. I due leader hanno parlato al telefono e "hanno concordato che unacommerciale non è nell' interesse di nessuno, ma che nulla deve essere escluso" e che è "importante tenere le aziende aggiornate sugli sviluppi", aggiunge il governo britannico.