Roma, la Juventus si avvicina: Ranieri punta su Angelino

La giornata di oggi è di vigilia per la. I giallorossi si sono lasciati alle spalle la vittoria per 1-0 con il Lecce e desiderano rimanere su questa strada, continuando così la rimonta in campionato. L’obiettivo è quello di strappare il pass per la prossima edizione della Champions League, con il 4° posto che dista solo quattro punti. Un traguardo ampiamente alla portata, raggiungibile grazie alle ultime 8 partite di Serie A. La prima di queste andrà in scena domani 6 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico con la. Una gara estremamente delicata, con in palio 3 punti pesanti nella corsa all’Europa.Claudioè ben consapevole che i bianconeri siano un cliente ostico da affrontare, con questi ultimi che sembrano aver ritrovato la retta via grazie alla cura Igor Tudor. Il coach di Testaccio starebbe delineando il suo scacchiere, con il focus che va necessariamente alle corsie laterali.