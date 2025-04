Ilgiorno.it - Inventore al servizio di tutti: Davide Zilli da Osio Sopra a 13 anni è Alfiere della Repubblica

(Bergamo) – Ha realizzato un dispositivo capace di fornire assistenza nella ricarica degli impianti cocleari per l’udito. Un’invenzione che l’anno scorso gli è valsa un importante riconoscimento internazionale, la vittoriasettima edizione del concorso Ideas for Ears, il contest ideato da Med-El, leader nelle soluzioni impiantabili per l’udito, e che il 15 maggio lo porterà a Roma, al Quirinale, per ricevere dal presidenteSergio Mattarella il titolo di. L’dell’importante e innovativo dispositivo è il bergamasco, 13appena, di, che, nonostante la giovane età, è già un grande esperto e appassionato di tecnologie., che è sordo dalla nascita e che ha ricevuto l’impianto cocleare dall’età di 1 anno, ha realizzato un dispositivo in grado di inviare notifiche e di allertare i genitori qualora l’audio processore dovesse inavvertitamente spostarsi mentre si trova in carica.