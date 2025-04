Sololaroma.it - Siviglia-Atletico Madrid, il pronostico de LaLiga: ultima chiamata per il Colchoneros

La trentesima giornata deè iniziata ieri, venerdì 4 aprile, con l’anticipo tra Rayo Vallecano e Espanyol, che un po’ ha sorpresa è terminato con la netta vittoria per 4-0 degli ospiti. Prima di concludersi lunedì, questo turno di campionato sarà caratterizzato da diverse sfida in programma domenica, tra le quali anche quella traed, che scenderanno in campo al Ramon Sanchez Pizjuan con fischio d’inizio fissato per le ore 16.15.Padroni di casa che non hanno molto più da chiedere a questo campionato, essendo posizionati ormai troppo distanti per centrare una qualificazione europea e con una vantaggio rassicurante sulla zona retrocessione.che cercherà quindi un finale di stagione che permetta di entrare nella parte sinistra della classifica, anche se si presenta a questo appuntamento con alle spalle due sconfitte consecutive dalle quali dovrà rialzarsi.