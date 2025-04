Sport.quotidiano.net - Pontedera-Luccese 4-1, record personale di Italeng

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 5 aprile 2025 – Ilbatte 4-1 una Lucchese in piena crisi societaria (giocatori che non ricevono gli stipendi ma scesi ugualmente in campo dopo uno sciopero annunciato martedì e revocato ieri) e si guadagna l'aritmetica certezza di rimanere in Serie C. Partita virtualmente chiusa già prima del riposo con la rete di Lipari (che ha colpito anche un palo) e la doppietta di, che a inizio di ripresa firmerà il primo tris della sua carriera salendo a quota 12 reti, suo, prima della rete di Selvini per la Lucchese nel finale e della traversa di Van Ransbeeck nel recupero finale. Prossimo impegno per gli uomini di Menichini, sabato alle 17:30 in casa della Spal. Tabellino-LUCCHESE 4-1(4-2-3-1): Tantalocchi; Perretta (33’ st Sarpa), Espeche, Moretti, Migliardi; Guidi (27’ st Pietra), Ladinetti (20’ st Van Ransbeeck); Vitali (20’ st Gaddini), Scaccabarozzi, Lipari (20’ st Sala);